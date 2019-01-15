0553 313 94 23

TDV ile TMV arasında iş birliği protokolü

Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş:- "Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye Maarif Vakfı hem yurt içinde hem de yurt dışında bütün insanların çocuklarına eğitim verme noktasında güçlerini birleştirecektir"- TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün:- "İnsanların ihtiyaç duyduğu mesajı doğru kanallar ve doğru yöntemlerle götürerek, Türkiye'nin temsil ettiği değerleri yurt dışında daha doğru bir şekilde temsil edeceğiz"

15 Ocak 2019 Salı 14:37
TDV ile TMV arasında iş birliği protokolü

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) hem yurt içinde hem de yurt dışında bütün insanların çocuklarına eğitim verme noktasında güçlerini birleştirecektir." dedi.

Erbaş ile TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Diyanet İşleri Başkanlığı Toplantı Salonu'nda, TDV ile TMV arasında FETÖ gibi dini istismar eden yapılarla mücadele, eğitim ve kültür faaliyetleri konularında iş birliği yapılmasına ilişkin protokolü imzaladı.

Erbaş, imza töreninde yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığınca yurt dışında her yıl din hizmetleri konferanslarının yapıldığını, bu çalışmalarda FETÖ ve benzeri dini istismar eden örgütlerle mücadeleye önem verildiğini söyledi.

TMV'nin de yurt dışında eğitim alanında güzel çalışmalar yaptığına işaret eden Erbaş, iş birliği kapsamında yurt içi ve dışında doğru dini bilginin insanlara ulaştırılması ve İslamofobi'nin engellenmesi konusunda mücadele verilmesi gerektiğini kaydetti.

Erbaş, bu çalışmaların 15 Temmuz darbe girişiminin ardından artarak devam ettiğini anımsatarak, "TDV ve TMV hem yurt içinde hem de yurt dışında bütün insanların çocuklarına eğitim verme noktasında güçlerini birleştirecektir. Protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

- "Eğitim hizmetleri güçlendirilecek"

Akgün ise Türkiye'nin yurt dışında farklı alanlarda hizmet eden birçok kurumunun bulunduğunu anımsatarak, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin bu kurumların başında geldiğini söyledi.

Protokolle kurumların birikimlerinin paylaşımı noktasında önemli bir iş birliği yapıldığını ifade eden Akgün, şunları kaydetti:

"Biz ele ele verip hem gönül birliği hem de fiili iş birliği yaparak, Türkiye'nin kültürel diplomasi alanında yurt dışındaki etkinliğini daha görünür kılmak ve temsil ettiğimiz değerlerimizi oralara sağlıklı bir şekilde götürmek istiyoruz. FETÖ ve benzeri gruplarla mücadele etmenin en efektif yolu sahayı boş bırakmamaktır. Bu zamana kadar onların büyümesinin nedeni bizim gibi kurumların sahada belki de yeterince güçlü olmamasıydı. Bu iş birliğiyle insanların ihtiyaç duyduğu mesajı doğru kanallar ve doğru yöntemlerle götürerek, Türkiye'nin temsil ettiği değerleri yurt dışında daha doğru bir şekilde temsil edeceğiz."


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 14:37
  1. Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pompeo'nun Orta Doğu turundaki açıklamaları
    1. Pompeo'nun Orta Doğu turundaki..
    2. Muğla'da boynuna çuval dolanan yavru..
    3. İBB'den "Yarıyıl Tatilinde Tiyatro..
    4. TDV ile TMV arasında iş birliği..
    5. TRT'den açıklama geldi! Diriliş..
    6. Çaykur Rizespor'da yeni transferler..
    7. ABD’li gazeteciden şaşırtan sözler:..
    8. Başımıza gelenler kendi yapıp..
    9. Serdar Kaman kimdir nereli ve kaç..
    10. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
    11. Cihan Kolip kimdir? Cihan Kolip hangi..
    12. Tamir ettiği çatıdan düşen işçi öldü
    13. Fenerbahçe'den Talisca bombası! Başkan..
    14. Tuncay Şanlı'dan Arda açıklaması:..
    15. "Sporun Mutfağındakiler" paneli
    16. Sebastien Ogier'in yeni aracı tanıtıldı
    17. MÜSİAD Endonezya'da şube açacak
    18. Otomobil iş yerinin vitrinine girdi
    19. İstanbul'da korkunç cinayet! Boğazını..
    20. Kayağa gidecekler bavulunu..
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor