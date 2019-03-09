0553 313 94 23

TDV, Arakanlı kadınlara meslek edindiriyor

Türkiye Diyanet Vakfınca, Bangladeş'teki Kutupalong kampında açılan dikiş atölyesi ilk mezunlarını verdi- Vakıf, kadınların üretim yaptığı sabun atölyesi de kurdu

09 Mart 2019 Cumartesi 12:40
TDV, Arakanlı kadınlara meslek edindiriyor

ANKARA (AA) - Arakanlı kadınlar, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) eğitim kurslarında meslek öğreniyor.

Türkiye Diyanet Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, vakıf, ülkelerindeki şiddetten kaçarak Bangladeş'teki kamplarda zor koşullarda yaşayan Arakanlı Müslümanların yanında olmaya devam ediyor.

Vakfın, Kutupalong kampındaki Arakanlı kadınlara yönelik açtığı dikiş atölyesi ilk mezunlarını verdi. Dikiş atölyesindeki kurslara katılan 40 Arakanlı kadın üç aylık eğitimin ardından mezun olarak sertifika almaya hak kazandı.

Kurs sonrasında kursiyerlere dikiş makinesi da hediye edildi. Kursiyerlerin diktiği kıyafetler ise kamplarda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

- Sabun atölyesi de kuruldu

Öte yandan Türkiye Diyanet Vakfı, Arakanlı ailelerin en önemli sorunlarından biri olan hijyen sorununa da çözüm bulmak için harekete geçti.

Bu kapsamda, Türk Tepesi diye adlandırılan bölgede bir de sabun atölyesi kuruldu.

Kamplarda yaşayan mülteciler tarafından atölyede üretilen sabunlar, kamp bölgesinde yaşayan ailelere dağıtılıyor.

- "Hedefimiz hem yardım sağlamak hem de eğitim vermek"

TDV yurt dışı hayri hizmetler uzmanı Abdullah Uçak, buradaki insanların meslek edinmeleri için kurulan atölyeler sayesinde kursiyerlerin evlerine döndüklerinde bu işi yapabileceğini belirtti.

Uçak, "Bizim hedefimiz, insanlara temel insani yardım malzemesinin yanı sıra hem sosyal olarak hem de eğitimlerine katkı sağlamak." dedi.

Vakfın Bangladeş kamplarında, temiz su temini, ulaşım ve eğitim alanındaki çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:40
  1. Arakanlı kadınlar
  2. Türkiye Diyanet Vakfı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Memur-Sen’den kadınlar için farkındalık programı
    1. Memur-Sen’den kadınlar için..
    2. Beşiktaş ile Konyaspor arasında 36...
    3. Hatayspor, Eskişehirspor maçının..
    4. Kaymakam Arslan’dan TCG Kaş’a ziyaret
    5. Efeler Belediyesi İncedal’ın hayalini..
    6. Gençlerbirliği'nde 2. İbrahim Üzülmez..
    7. Milaslı güreşçiler Türkiye şampiyonu..
    8. İHH’dan İdlib’e Hayır Mağazası
    9. Bursa’ya 24 saat yaşayan muhteşem bir..
    10. Özdemir’den Turgut Özal ve Adnan..
    11. Milas’ın satranç başarısı
    12. Kocaispir: “Güçlü Türkiye’nin mimarı..
    13. 60 yıllık ressam fırça darbeleriyle..
    14. Güvenlik görevlisi alımı İŞKUR |..
    15. Yıllar sonra gelen flaş itiraf! "Necip..
    16. Fırat Kalkın bölgesinde saldırı!..
    17. Belediye başkanı adayı tekerlekli..
    18. -DPÜ’DE Dünya Kadınlar Günü ödülleri..
    19. Kocaeli Türküleri yeniden hayat buldu
    20. Beşiktaş Sompo Japanlı oyuncuların..
    21. Kocaeli’nde çiftçiler bilgilendi
    22. Dünya Kadınlar Günü’nde Bayrampaşa’da..
    23. MSP'den Cezayir'deki seçimlere boykot
    24. Bakan Soylu: "İHA’lara Mayıs’ta bir..
    25. İsmet Akın’dan Germencik’te miting..
    26. Kamuya 40 bin personel alınacak! İşte..
    27. ‘5. Ulusal İç Hastalıkları Hemşireliği..
    28. TOBB Bilecik İl Genç Girişimciler İcra..
    29. Eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya..
    30. Göksu, seçim startını verdi
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı