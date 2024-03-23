TDV 40 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), “Bir Damla Hayat” sloganıyla sürdürdüğü su kuyusu ve vakıf çeşmesi projesi kapsamında ramazanda Batı Afrika ülkelerinden Nijerya’da 40 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtı.

TDV’nin aracılığıyla ülkenin Kaduna ve Bauchi eyaletlerinde açılan kuyu ve çeşmeler için düzenlenen törenlere, TDV Abuja Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Ortaç, TDV Nijerya Proje Temsilcisi Mehmet Savaş Eniç, TDV ekibinin yanı sıra yetkililer, imamlar ve çok sayıda bölge sakini katıldı.

TDV Nijerya Proje Temsilcisi Eniç, açılan 40 su kuyusu ve çeşmenin Türk halkının desteğiyle inşa edildiğini belirtti.

Nijerya ile Türkiye’nin kardeşlik ilişkileri devam edecek

Nijerya’da kuyuların inşa amacının su sıkıntısı olan bölgelerde yaşayan insanların su ihtiyacını gidermek olduğunu kaydeden Eniç, bu sayede Nijerya ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin gelişmeye devam edeceğine işaret etti.

Eniç, kuyuların inşası için bağış yapan Türk halkına şükranlarını sundu.

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