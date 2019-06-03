TDV 13 ülkede 30 bin Kur’an-ı Kerim hediye etti

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından ‘Hediyem Kur’an Olsun’ projesi kapsamında 5 dilde bastırılan 30 bin mealli Kur’an-ı Kerim, Kadir Gecesi’nde başlatılan çalışma kapsamında 13 ülkede yaşayan Müslümanlara hediye edildi.

TDV tarafından Batı Afrika’da konuşulan Bambaraca, Afrika’nın güneyindeki Malawi, Mozambik ve Zimbabve’nin kullandığı yerel dil olan Chichewaca (Çeçovaca), Etiyopya’nın yerel dili Amherice, Boşnakça ve Fransızca dillerinde hazırlanan 30 bin mealli Kur’an-ı Kerim, Kadir Gecesi’nden bugüne 13 ülkede yaşayan Müslümanlara hediye edildi. Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı Kadir Gecesi’nden bugüne kadar Bosna’dan Fildişi Sahilleri’ne, Malawi’den Arnavutluk’a kadar 13 ülkede 5 dilde 30 bin mealli Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

27 farklı dilde mealli Kur’an-ı Kerim hazırlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV iş birliğiyle sürdürülen Kur’an-ı Kerim’in evrensel mesajını geniş kitlelere ulaştırma, onu okuma ve anlama gibi çabaları destekleme amacıyla başlatılan ‘Hediyem Kur’an Olsun’ projesi kapsamında bugüne kadar 1 milyon 246 bin 427 Kur’an-ı Kerim hayırseverlerce bağışlandı. Proje kapsamında evrensel ve yerel dillerin de içerisinde bulunduğu 27 farklı dilde hazırlanan mealli Kur’an-ı Kerimler’den şu ana kadar ülkemizde 260 bin 900 adeti de cezaevleri, hastaneler, öğrenci yurtları ve okullarda ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Yurt dışında ise 67 ülkede 546 bin 900 adet farklı dillerde mealli Kur’an-Kerim medrese, cami, Kur’an kursu, üniversitelerde olmak üzere toplam 806 bin 900 Kur’an-Kerim hediye edildi.

Kur’an-ı Kerimler Türkiye’de sergilendi

“Hediyem Kur’an Olsun” projesi kapsamında 27 dilde vakıf şubeleri ve yurtların işbirliğinde hazırlanan mealli Kur’an-ı Kerimler, Ramazan ayı boyunca 4 farklı şehirde açılan sergilerde vatandaşların istifadesine sunuldu. Hediyem Kur’an Olsun kampanyasının daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla düzenlenen mealli Kur’an-ı Kerim sergisi, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Kayseri’de birer hafta arayla vatandaşlarla buluştu. İçerisinde yerel dillerin de yer aldığı mealli Kur’an-ı Kerim sergisi, Ramazan ayından sonra da yıl boyunca farklı şehirlerde devam edecek.

TDV’nin "Hediyem Kur’an Olsun" projesine bağış yapmak isteyen vatandaşlar, KURAN yazıp 4333’e SMS göndererek 25 TL tutarında bir Kur’an-ı Kerim’i ihtiyaç sahiplerine bağışlayabilir ya da online olarak bagis.tdv.org sitesinden ve bankalar yoluyla projeye destek olabilir.