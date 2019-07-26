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TDP’den taksicilere ‘Yaya geçidi’ eğitimi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri taksici esnaflarına yaya geçitleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:06
TDP’den taksicilere ‘Yaya geçidi’ eğitimi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri taksici esnaflarına yaya geçitleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019’un ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ sloganıyla trafikte yaya öncelikli yıl olarak ilan edilmesi ile yaya geçitleriyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, taksicisi esnaflarla bir araya gelen ekipler, şoförlere yaya geçitleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.


Yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler veren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Murat Kalpakçı, “Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak ilimizde bulunan sürücülere konu hakkında bilgilendirmek amacıyla çeşitli toplantılar düzenliyoruz. Bugün taksici esnaflarımızla birlikteydik. Taksici esnaflarımız trafikte sürekli faal halinde bulunan kişiler ve sergiledikleri davranışlarla toplumda rol model oluşturan kişilerdir. Yapmış olduğumuz uygulamalarda bunu gördük ki; taksici esnafımız bu konuda gerçekten duyarlılar. Bizde şube müdürlüğü olarak konuyla ilgili çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.


Eğitimin kendileri için faydalı olduğunu söyleyen taksici esnaflarda, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:06
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