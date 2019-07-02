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TDK Başkan Yardımcısı Ersoy: "Nitelikli çalışmalarla ülkemiz Türkoloji’nin merkezi olmayı sürdürecek"

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkan Yardımcısı Prof.

02 Temmuz 2019 Salı 10:34
TDK Başkan Yardımcısı Ersoy: "Nitelikli çalışmalarla ülkemiz Türkoloji’nin merkezi olmayı sürdürecek"

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi Ersoy, çağdaş Türk lehçeleri, Türkiye Türkçesi, tarihi lehçeler ve ağızlar gibi alanlarda birçok çalışma yapıldığını belirterek, "Nitelikli çalışmalarla ülkemiz Türkoloji’nin merkezi olmayı sürdürecek" dedi.


Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Türk Dil Kurumu tarafından 28 Haziran tarihinde Türk Dil Kurumu Konferans Salonu’nda “Prozodi (Bürün Bilimi) ve Konuşma Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan TDK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi Ersoy, dilimizin işlenmesi, gelecek nesillere daha iyi bir şekilde ulaşabilmesi için çağdaş Türk lehçeleri, Türkiye Türkçesi, tarihi lehçeler ve ağızlar gibi alanlarda birçok çalışma yapıldığını, bu çalışmaların ivme kazanmış bir şekilde devam edeceğini dile getirdi. Nitelikli çalışmalarla Türkiye’nin Türkoloji’nin merkezi olmayı sürdüreceğini ifade eden Ersoy, yabancılara Türkçe öğretimi konusunda gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında kat edilen yolu vurguladı. Ersoy, çalıştayın konusu olan prozodinin sadece dil alanında değil, müzik, tıp, kriminoloji gibi çeşitli bilimlerle karşılıklı etkileşim içinde olduğunu, disiplinler arası bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiğini ve bilim adamlarının üzerlerine düşeni yapmaya her zaman hazır olduklarını belirtti.


Çalıştayda “Türkçe’nin Fonetik Özellikleri”, “Ağız Araştırmalarında Fonetik Laboratuvarlarının Önemi” ve “Konuşma Sesi Bozuklukları” başlıklarıyla üç oturum düzenlendi. Türk dili ve edebiyatı dışında odyoloji ve müzikoloji alanında çalışmaları bulunan akademisyenlerin de katıldığı çalıştayda, Türkçe’nin prozodik yapısı, ses olayları, Türkçe’nin sesletim sistemi, dil edinimi ve dil davranışı ile Türkçe’nin telaffuzuyla ilgili problemler ve problemlerin çözümüne yönelik öneriler üzerinde duruldu. Çalıştay, genel bir değerlendirmenin ardından katılım belgelerinin takdim edilmesiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:34
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