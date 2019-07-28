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TDBB’nin desteğiyle Glamoc Eğitim ve Kültür Merkezi açıldı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB)’nin destekleriyle yapımı tamamlanan Glamoc Eğitim ve Kültür Merkezi, TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın katılımıyla açıldı.

28 Temmuz 2019 Pazar 16:45
TDBB’nin desteğiyle Glamoc Eğitim ve Kültür Merkezi açıldı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB)’nin destekleriyle yapımı tamamlanan Glamoc Eğitim ve Kültür Merkezi, TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın katılımıyla açıldı.


TDBB’nin destekleriyle Bosna Hersek’in Glamoc şehrinde inşa edilen Glamoc Eğitim ve Kültür Merkezi, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic’in katılımlarıyla açıldı.



"DBB, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki dostluğu bir kez daha kanıtlamıştır"


Açılışta konuşan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, merkezin inşa edilmesine katkı sağlayanlara teşekkür ederek, “TDBB, bu şekilde Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki dostluğu bir kez daha kanıtlamıştır. Birlikte atılan adımlar çok daha etkili olacaktır. Savaştan sonra tekrar memleketlerine dönen vatandaşlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmek adına böyle projeleri desteklemeye devam edeceğiz” dedi.



"TDBB yerel yönetim alanında iş birliğini ve dayanışmayı geliştirmeyi hedefliyor"


TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk halkının gönlünde her zaman ayrı bir yere sahip Bosna Hersek’te bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, TDBB’nin, Türk dili ve lehçelerinin konuşulduğu ülke ve bölgelerin yanı sıra coğrafi, tarihi ve kültürel ortaklıkları bulunan şehirlerle ilgili çalışmalar yapmak amacıyla 2003’te kurulduğunu anımsattı. TDBB’nin halen 30 ülkeden bin 170 üye belediyesiyle yerel yönetim alanında iş birliği ve dayanışmayı geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptığını aktaran Başkan Altay, açılışını gerçekleştirdikleri merkezin de bunun en somut örneklerinden biri olduğunu kaydetti.



“Bu tür eserler kültürümüzü nesilden nesile taşıyacak"


Bosna Hersek’ten 27 belediyenin TDBB üyesi olduğunu ve burada 40’tan fazla proje gerçekleştirdiklerinin altı çizen Başkan Altay, “Bosna Hersek’te yapılan projeler, hem iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmiş hem de iki ülkenin yerel yönetimleri arasında koordinasyonun sağlanmasına vesile olmuştur. Bu tür eserlerin inşa edilmesi kadar işlevselliğinin sürdürülmesi de önemli. Kendi değerlerimizi yaşatmak amacıyla yapılan hiçbir hizmet boşa yapılmış hizmet değildir. Bu tür eserler kültürümüzü nesilden nesile taşıyacak ve bizden sonra gelecek olanlar bizi bu eserlerle tanıyacaklardır” ifadelerini kullandı.



“İki milletin inşa ettiği kültür ve medeniyet asla başkalarına zarar vermedi”


Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ise merkezin çok önemli bir vakıf eseri olduğunu belirterek, “Boşnaklar ve Türkler, yaklaşık 600 yıl önce Bosna Hersek topraklarında karşılaşmıştı. Bu iki milletin inşa ettiği kültür ve medeniyet asla başkalarına zarar vermemişti. Onları farklı kılan da budur” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından Glamoc Eğitim ve Kültür Merkezinin açılışı dualarla gerçekleştirildi. Türkiye’den Beykoz, Gebze, Kocaeli, Sancaktepe, Selçuklu ve Zeytinburnu belediyelerinin desteğiyle yapılan merkezin, ülkenin batı bölgesinin gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor. Törenin ardından bağımsız Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç’in hayatını ve eserlerini konu alan bir fotoğraf sergisi de açıldı.


Bosna’daki savaşın ardından Glamoc’ta yapılan en büyük ve önemli merkez olarak nitelendirilen Eğitim ve Kültür Merkezi’nin açılışına; Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, milletvekilleri, belediye başkanları ve davetliler katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 16:45
  1. kültür
  2. fotoğraf
  3. sergi

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