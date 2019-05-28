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TCMB'nin zorunlu karşılıklarda değişiklik kararı Resmi Gazete'de

Değişiklik kapsamında, yabancı para mevduat ve katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimleri için 200 baz puan artırıldı

28 Mayıs 2019 Salı 09:24
TCMB'nin zorunlu karşılıklarda değişiklik kararı Resmi Gazete'de

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), yabancı para mevduat ve katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde artırılmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı. Yapılan değişiklik kapsamında, yabancı para yükümlülükler için belirlenen zorunlu karşılık oranları artırıldı.

17 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak yeni oranlar, yeni tebliğde şu şekilde belirlendi:

Mevduat/katılımfonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)
a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 ayakadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli15
b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli11
Müstakrizlerin fonları15
Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalarmevduat/katılım fonu dahil)
a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli21
b) 2 yıla kadar (2 yıl dahil) vadeli16
c) 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli11
ç) 5 yıla kadar (5 yıl dahil) vadeli7
d) 5 yıldan uzun5

TCMB'den konuya ilişkin dün yapılan açıklamada "Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata ve katılım fonlarına uygulananzorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu değişiklikle piyasadan yaklaşık 4,2 milyar dolarlık likidite çekilmesibeklenmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 09:24
  1. Resmi Gazete
  2. TCMB
  3. zorunlu karşılıklar

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