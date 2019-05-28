TCMB'nin zorunlu karşılıklarda değişiklik kararı Resmi Gazete'de Değişiklik kapsamında, yabancı para mevduat ve katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimleri için 200 baz puan artırıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), yabancı para mevduat ve katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde artırılmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı. Yapılan değişiklik kapsamında, yabancı para yükümlülükler için belirlenen zorunlu karşılık oranları artırıldı. 17 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak yeni oranlar, yeni tebliğde şu şekilde belirlendi: Mevduat/katılımfonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 ayakadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli 15 b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli 11 Müstakrizlerin fonları 15 Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalarmevduat/katılım fonu dahil) a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli 21 b) 2 yıla kadar (2 yıl dahil) vadeli 16 c) 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli 11 ç) 5 yıla kadar (5 yıl dahil) vadeli 7 d) 5 yıldan uzun 5 TCMB'den konuya ilişkin dün yapılan açıklamada "Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata ve katılım fonlarına uygulananzorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu değişiklikle piyasadan yaklaşık 4,2 milyar dolarlık likidite çekilmesibeklenmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

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