THY- Euroleague
0553 313 94 23

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları arttı

Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları, kasımda 91 milyar dolar olarak gerçekleşti

28 Aralık 2018 Cuma 10:11
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları arttı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,6 artarak 91 milyar dolara yükseldi.

TCMB tarafından, Kasım 2018 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 5,6 artarak 91 milyar dolar ulaştı. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 6,1 artarak 70,2 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 4,4 yükselişle 19,3 milyar dolara çıktı.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, yurt dışı bankalarca Merkez Bankası nezdinde açılan depo hesapları, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 12,8 artarak 12,9 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın 8,8 milyar doları anapara, 4,1 milyar dolar faizlerden oluştu.

Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 0,8 milyar dolar bir ay, 0,8 milyar dolar 2-3 ay ve 11,3 milyar doları 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 6,5 artarak 29,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 10:11
  1. TCMB
  2. uluslararası rezervler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekonomistler, 2019'dan umutlu
    1. Ekonomistler, 2019'dan umutlu
    2. "2019, fon akışı açısından bu yıldan..
    3. Ocak-kasım dönenimde ağırlanan yabancı..
    4. "Siyahi de beyaz da değilim,..
    5. Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    6. "Bankacılık sektörü zorlu sınavı..
    7. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarla..
    8. GRAFİKLİ - Lübnan'daki YEE'nin Türkçe..
    9. "İnsanlar artık PKK zulmü altında..
    10. Türkiye, yılın 11 ayında, geçtiğimiz..
    11. Görülmemiş olay! Futbolcu hakeme tokat..
    12. BM'nin 10 milyar dolarlık bütçesini..
    13. CarrefourSA'larda toplanan e-atıklarla..
    14. Doğal gaz ithalatı Ekim'de düştü
    15. Bakanlık harekete geçti! O reklamlar..
    16. Et ve Süt Kurumundan flaş karar! Süre..
    17. Halkı isyana çağırmanın cezası bu..
    18. Türk Eğitim-Sen'den ücretli öğretmen..
    19. Soylu Azerbaycan'da Aliyev'le görüştü
    20. Ticaret Bakanlığı: "İpsala Sınır..
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Bu numarayı ararsanız...
    Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Bu numarayı ararsanız...