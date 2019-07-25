TCMB'nin faiz indirimi kararı

İSTANBUL (AA) - ALİ ATAR - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, TCMB'nin faiz indirimi kararına ilişkin, "Alınan bu kararın önümüzdeki günlerde piyasa faizleri üzerinde de olumlu bir etki yaparak faizlerin düşmesine ve özellikle reel sektörün rekabet edebilme konusundaki temel sorununa çare olabilmesi açısından bir fırsat penceresi yaratacağını umut ediyoruz." dedi.

Bahçıvan, AA muhabirine, TCMB Para Politikası Kurulu’nun 425 baz puan faiz indirimi kararına ilişkin yaptığı açıklamada, bugüne kadar alınmış tüm faiz kararlarında olduğu gibi bugün alınmış olan faiz indirimi kararının da bütün iç ve dış gelişmelerin değerlendirilerek alındığını söyledi.

Faiz indirimi kararını olumlu karşıladıklarını dile getiren Bahçıvan, "Merkez Bankamızın bugüne kadar sanayiciler olarak bizlerin de her zaman altını çizdiğimiz fiyat istikrarı ve finansal istikrar prensibi doğrultusunda almış olduğu faiz indirim kararını, ekonomimiz açısından çok önemli bir karar olarak değerlendiriyoruz. Alınan bu kararın önümüzdeki günlerde piyasa faizleri üzerinde de olumlu bir etki yaparak faizlerin düşmesine ve özellikle reel sektörün rekabet edebilme konusundaki temel sorununa çare olabilmesi açısından bir fırsat penceresi yaratacağını umut ediyoruz.” diye konuştu.





- "Doğru zamanda yapılmış doğru bir hamle"

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz da fiyatların genel seviyesinde son dönemdeki aşağı yönlü hareket ve enflasyonda iyileşme beklentisi göz önüne alındığında, faiz indirimi için yurt içinde uygun koşulların oluştuğunu söyledi.

Politika faizindeki söz konusu indirimin "doğru zamanda yapılmış doğru bir hamle" olarak değerlendirdiğini bildiren Kopuz, "Her şeyden önce, yatırımcı için uygun zeminin oluşabilmesi, üretim sektörünün ve tüccarın daha uygun finansmana erişebilmesi ve kısa vadeli borçlarını ödeyebilmesi için atılması gereken bir adımdı. Merkez Bankası'nın bu kararı ile yeni yatırımların yolu da açılacaktır. Faizlerin yüksek seviyede olması, her zaman yatırımlara engel olur ve ekonomik büyümenin önünü keser. İş dünyasının beklediği ve piyasanın ihtiyacı olan bu düşüş ile beraber yeni bir hareketlenme dalgasının kıvılcımı çakılmıştır. Bu karara binaen kısa vadede kurlarda bir oynaklık görülse bile, düşük faizin orta ve uzun vadede ekonomiye ve ticari hareketliliğe katkısı çok daha güçlü hissedilecektir." ifadelerini kullandı.

Kopuz, son dönemde küresel ekonominin büyüme hızında genel olarak bir yavaşlama beklentisi olduğunu savunarak, IMF'nin son açıklanan raporunda da bu beklentiyi destekler şekilde tahminlere yer verildiğini ve büyüme tahminlerinin düşürüldüğünü aktardı.

Başta Fed olmak üzere dünyadaki merkez bankalarından parasal gevşeme yönünde adımlar beklendiği bir sürecin yaşandığına dikkati çeken Kopuz, şunları kaydetti:

"TCMB, dünya ekonomisindeki parasal gevşeme yönündeki beklentilerin gerçekleşmesini bekleyerek makul davranmıştır. Halihazırda küresel koşullarda bozulma olmadıkça ve yurt içindeki fiyat seviyelerinde düşüş devam ettiği takdirde bu indirimin devamı mutlaka gelecektir. Neticede, yıl sonuna kadar yaşanacak süreçte TCMB'nin faizleri bu seviyelerin çok daha altına çekecek adımları atacağını düşünüyorum."





- "Faiz kararı, iş dünyasının yatırım adımlarını daha sağlam bir şekilde atmasını sağlayacak"





Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise Merkez Bankası’nın 425 baz puan indirim yapmasının önemli bir gelişme olduğunu belirterek, yüzde 24 seviyesinde bulunan haftalık repo ihale faiz oranının yüzde 19,75'e çekilmesinin mevcut ekonomi görünümünün hızlı bir şekilde iyileşmesinin önünü açacağını vurguladı.

Türkiye’nin yeniden yatırıma ve üretime odaklanması gerektiği bir dönemde Merkez Bankası'nın aldığı bu kararla iş dünyasının beklentilerini karşıladığının altını çizen Burkay, "Yaşadığımız zorlu süreçten hızlı ve daha güçlü bir şekilde çıkmak adına yeni yatırımların önünü açan, piyasaya moral aşılayan adımlara ihtiyacımız vardı. Hem enflasyondaki gelişmeler hem de küresel koşullar açıkçası Merkez Bankası’nın bu kararı için elverişliydi. Son dönemde enflasyonda aşağı yönlü bir hareket görünümü vardı. Alınan bu karar iş dünyasının yatırım adımlarını daha sağlam bir şekilde atmasını sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Burkay, Merkez Bankası'nın faiz kararının yatırım iştahını güçlendireceğini belirterek, "Ekonomiye olan güveni bir kez daha ortaya koyan faiz kararı, yeni yatırımlar için piyasanın motivasyonunu yükseltti." dedi.





- "Düşüş trendinin devam edeceğine inanıyoruz"





İbrahim Burkay, Merkez Bankası’nın Murat Uysal başkanlığındaki ilk para politikası toplantısında alınan kararı cesur bir adım olarak gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Faizlerdeki düşüş firmalarımızın mali tablolalarındaki seyri pozitif yönde etkileyecektir. Bursa iş dünyası olarak Merkez Bankası’nın faiz indirim kararını destekliyoruz. Piyasaların beklentisinin üzerinde gerçekleşen bu faiz indirimi ile birlikte kısa sürede kredi faizlerinde de 2-3 puan daha düşüş yaşanmasını bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte Merkez Bankası’nın faiz oranlarındaki düşüş trendinin devam edeceğine inanıyoruz."







