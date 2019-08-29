TCMB'den repo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 4 ve 5 Eylül vadeli iki adet repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 4 Eylül vadeli 13 milyar lira ve 5 Eylül vadeli 14 milyar lira tutarında iki adet miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

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