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TCMB'den repo ihalesi

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:03
TCMB'den repo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 29 Ağustos vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 29 Ağustos vadeli ve 11 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:03
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