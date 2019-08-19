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TCMB'den repo ihalesi

19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:06
TCMB'den repo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 26 Ağustos vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 26 Ağustos vadeli ve 4 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:06
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