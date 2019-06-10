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TCMB'den repo ihalesi

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:15
TCMB'den repo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Haziran vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 17 Haziran vadeli ve 16 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:15
  1. Repo ihalesi
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