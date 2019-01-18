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TCMB'den döviz depo ihalesi

18 Ocak 2019 Cuma 10:41
TCMB'den döviz depo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 500 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50 ve TL için yüzde 24,00 olarak belirlendi.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 10:41
  1. depo karşılığı döviz depo ihalesi
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