0553 313 94 23

TCMB'den döviz depo ihalesi

17 Ocak 2019 Perşembe 11:02
TCMB'den döviz depo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 500 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50 ve TL için yüzde 24,00 olarak belirlendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 11:02
  1. döviz depo ihalesi
  2. TCMB

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borçlanma yapmanın sigorta yardımlarını kazanmaya etkisi
    1. Borçlanma yapmanın sigorta..
    2. "Yatırımcılar yapısal dönüşüm ve..
    3. Çaykur Rizespor, Aatıf Chahechouhe ile..
    4. Mühbiç'teki terör saldırısı
    5. Muhtarlık listeleri askıdan indiriliyor
    6. Mısır balıkçı teknesi Gazze..
    7. Emekliler yakıt ve kira desteği talep..
    8. Aziz Kocaoğlu İzmir'de bağımsız aday..
    9. ANALİZ - Doğu Akdeniz’de Türkiye’siz..
    10. 'Man Adası' iddiaları Kılıçdaroğlu'na..
    11. 115'lik Fatma ninenin Cumhurbaşkanı..
    12. Elazığ’daki İŞKUR 20 bin 770 ile rekor..
    13. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    14. Kiracılara güzel haber! Meclis yüksek..
    15. Ölüme neden olan sürücünün "sahte..
    16. Galatasaraylı engelli gencin hayali..
    17. Döviz kurları
    18. Bakanlık talep etti, BTK yaptı! Artık..
    19. Türk sinemasının kötü adamı: Yıldırım..
    20. FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı..
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!
    ABD'den bir skandal Türkiye açıklaması daha!
    ABD'den bir skandal Türkiye açıklaması daha!