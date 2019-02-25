TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 19 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 18 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi.



İhaleye 28 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.



İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.



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