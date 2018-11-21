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TCMB döviz depo ihalesinde teklif 615 milyon dolar

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:04
TCMB döviz depo ihalesinde teklif 615 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 615 milyon dolar oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 499 milyon 950 bin dolar olurken, ihaleye 615 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,25, TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:04
  1. döviz depo ihalesinde teklif
  2. TCMB

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