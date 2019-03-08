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TCMB döviz depo ihalesinde teklif 2 milyar 144 milyon dolar

08 Mart 2019 Cuma 11:09
TCMB döviz depo ihalesinde teklif 2 milyar 144 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 2 milyar 144 milyon dolar oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 499 milyon 985 bin dolar olurken, ihaleye 2 milyar 144 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50, TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:09
  1. döviz depo ihalesinde teklif
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