0553 313 94 23

TCMB döviz depo ihalesinde teklif 1 milyar 602 milyon dolar

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:07
TCMB döviz depo ihalesinde teklif 1 milyar 602 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 602 milyon dolar oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 499 milyon 990 bin dolar olurken, ihaleye 1 milyar 602 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50, TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:07
  1. döviz depo ihalesinde teklif
  2. TCMB

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İmar barışı; devletin mevcut duruma yüzünü dönmesi ve görmesidir
    1. İmar barışı; devletin mevcut duruma..
    2. Büyükşehir okur-yazar buluşmalarını..
    3. (Özel Haber) Modern dokuma..
    4. Mersin Büyükşehir Belediyesi..
    5. Polis memuru Kyzikos’un kayıp..
    6. 112 helikopteri 53 yaşındaki hasta..
    7. Atalay Filiz'in cinayetleri belgesele..
    8. Erzurumlu Furkan’dan EYOF’da tarihi..
    9. En lezzetli kurs ilk mezunlarını verdi
    10. Geleceğin yüzücüleri Bağcılar’da..
    11. AK Parti milleti devlet sahibi yaptı
    12. Erzurum AK Parti Milletvekili Akdağ,..
    13. 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel..
    14. Ankara’da kadın cinayeti
    15. "Evlat Aşkına Sıfır Atık" projesine..
    16. Altın fiyatları
    17. Bu etkenler migreni tetikliyor
    18. Sporcuların gösterisine ilgi
    19. Bahçelievler'de hareketli anlar!..
    20. ANDA Kardeşe Vefa Derneği sahaya indi
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Görenler inanamadı! "Abdullah Gül sahaya indi"
    Görenler inanamadı! "Abdullah Gül sahaya indi"
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!