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Ekonomi TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan flaş açıklamalar
Ekonomi

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan flaş açıklamalar

TCMB Başkanı Kavcıoğlu canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 10:49:00 - 2021-04-29 10:50:54

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları:

Türkiye'nin dış talebini resmeden küresel büyümeye dair ocak enflasyon raporu döneminde çizilen olumlu görünüm korunmaktadır.

Yüksek frekanslı veriler; kredi gelişmeleri ve kontrollü normalleşmeyle birlikte iktisadi faaliyetin güçlü seyrini sürdürdüğüne işaret etmiştir.

Mevcut eğilimler, yılın ilk çeyreğinde yataylaşan yıllıklandırılmış cari dengenin yılın ikinci çeyreğinden itibaren iyileşmeye başlayacağına işaret etmektedir.

Ayrıntılar hazırlanıyor..

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