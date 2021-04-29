TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan flaş açıklamalar
TCMB Başkanı Kavcıoğlu canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.
Kavcıoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları:
Türkiye'nin dış talebini resmeden küresel büyümeye dair ocak enflasyon raporu döneminde çizilen olumlu görünüm korunmaktadır.
Yüksek frekanslı veriler; kredi gelişmeleri ve kontrollü normalleşmeyle birlikte iktisadi faaliyetin güçlü seyrini sürdürdüğüne işaret etmiştir.
Mevcut eğilimler, yılın ilk çeyreğinde yataylaşan yıllıklandırılmış cari dengenin yılın ikinci çeyreğinden itibaren iyileşmeye başlayacağına işaret etmektedir.