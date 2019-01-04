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TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi

TCMB'nin Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne ilişkin değerlendirmesinden:- "Bankalar, tüm kredi türleri için uyguladıkları standartları sıkılaştırmaya devam etti"- "2019 yılının ilk çeyreğine ilişkin beklentiler tüm işletme kredi türlerinde ve tüm bireysel kredi türlerinde kredi talebindeki azalışın devam edeceği yönündedir"

04 Ocak 2019 Cuma 15:20
TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne ilişkin değerlendirmesinde, bankaların, tüm kredi türleri için uyguladıkları standartları sıkılaştırmaya devam ettiği belirtildi.

TCMB'nin, bankaların 2018'in dördüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ve 2019'un birinci çeyreğine dair beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi'nin sonuçları ve değerlendirmesi yayımlandı.

Ankete ilişkin yapılan değerlendirmede, bankaların, tüm kredi türleri için uyguladıkları standartları sıkılaştırmaya devam ettiği ve bu sıkılaşmaya sebep olan en önemli faktörlerden birisinin genel ekonomikfaaliyetlere ilişkin beklentiler olduğu belirtildi.

2019'un birinci çeyreği için beklentilerin ise uzun vadeli krediler ve yabancı para cinsinden açılan krediler hariçişletmelere verilen kredilerde ve taşıt kredilerinde standartların temelde aynı kalacağı,konut ve diğer bireysel kredi türlerinde gevşeyeceği yönünde olduğu ifade edilen ankette, kredi talebi ve bankaların fon sağlama imkanlarına ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi:

"Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, 2018'in dördüncü çeyreğinde işletmelerin kredi talepleri genel olarak azalmıştır. Tüm bireysel kredi türlerinde dekredi taleplerindeki azalış devam etmiştir. 2019 yılının ilk çeyreğine ilişkin beklentiler ise tüm işletme kredi türlerinde ve tüm bireysel kredi türlerinde kredi talebindekiazalışın devam edeceği yönündedir.

Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, geçen yılın dördüncüçeyreğinde yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarındaki sıkılaşma zayıflayarak devametmiştir. 2019 yılı birinci çeyreği için bankaların beklentileri yurt dışı fonlamakoşullarında söz konusu eğilimin devam edeceği, yurt içi fonlama koşullarında isegevşeme görüleceği yönündedir."

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 15:20
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