TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları13 Eylül 2019 Cuma 15:54
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10110
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05177
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.3431
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.0411
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5441
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.1935
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3956
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24371
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00041
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10920
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39092
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00482
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9142
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07992
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.85156
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.72470
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00475
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04560
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01467
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01897
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10237
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3619
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29249
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.34541
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00060
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7060
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4546
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05358
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.1335
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01101
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18641
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6228
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.22860
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.9995
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6082
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.6253
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