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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

13 Eylül 2019 Cuma 15:54
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.10110
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05177
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.3431
BHDBAHREYN DİNARI15.0411
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5441
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.1935
BRLBREZİLYA REALİ1.3956
CZKÇEK KORUNASI0.24371
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00041
PHPFİLİPİN PESOSU0.10920
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.39092
KRWGÜNEY KORE WONU0.00482
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9142
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07992
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.85156
HKDHONG KONG DOLARI0.72470
IQDIRAK DİNARI0.00475
ISKİZLANDA KRONU0.04560
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01467
HUFMACAR FORİNTİ0.01897
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10237
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3619
MXNMEKSİKA PESOSU0.29249
EGPMISIR LİRASI0.34541
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00060
PENPERU YENİ SOLU1.7060
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4546
RSDSIRP DİNARI0.05358
SGDSİNGAPUR DOLARI4.1335
SYPSURİYE LİRASI0.01101
THBTAYLAND BAHTI0.18641
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6228
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.22860
JODÜRDÜN DİNARI7.9995
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6082
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6253

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:54
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