TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları12 Eylül 2019 Perşembe 15:37
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10207
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05180
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.3796
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.2058
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5609
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.2138
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4098
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24340
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00041
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11043
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39307
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00485
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9350
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08058
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.85039
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.73244
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00481
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04546
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01481
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01899
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.10225
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3763
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29511
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.35008
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00061
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7171
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4518
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05350
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.1672
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01113
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18845
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6405
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.23161
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.0868
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6181
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.6918
YORUM YAZ