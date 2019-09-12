0553 313 94 23

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

12 Eylül 2019 Perşembe 15:37
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.10207
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05180
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.3796
BHDBAHREYN DİNARI15.2058
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5609
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.2138
BRLBREZİLYA REALİ1.4098
CZKÇEK KORUNASI0.24340
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00041
PHPFİLİPİN PESOSU0.11043
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.39307
KRWGÜNEY KORE WONU0.00485
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9350
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08058
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.85039
HKDHONG KONG DOLARI0.73244
IQDIRAK DİNARI0.00481
ISKİZLANDA KRONU0.04546
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01481
HUFMACAR FORİNTİ0.01899
MKDMAKEDONYA DİNARI0.10225
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3763
MXNMEKSİKA PESOSU0.29511
EGPMISIR LİRASI0.35008
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00061
PENPERU YENİ SOLU1.7171
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4518
RSDSIRP DİNARI0.05350
SGDSİNGAPUR DOLARI4.1672
SYPSURİYE LİRASI0.01113
THBTAYLAND BAHTI0.18845
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6405
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.23161
JODÜRDÜN DİNARI8.0868
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6181
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6918

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:37
  1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sinop’ta ilk palamutlar tezgahlara geldi
    1. Sinop’ta ilk palamutlar tezgahlara..
    2. Balıkçı Kenan Balcı: "Palamutun az..
    3. Merkez Bankası rezervleri 101 milyar..
    4. Milletvekili Sazak’tan 12 Eylül mesajı
    5. Büyükelçilerin ataması yapıldı
    6. Ataşehir’de dev kazanlarda hazırlanan..
    7. Dünya Ralli şampiyonası ‘Uçak Göz’ün..
    8. Yaşlı adamın organları 3 kişiye umut..
    9. Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör..
    10. Clijsters 2020'de kortlara dönüyor
    11. "Çocuklarımızı geri istiyoruz"
    12. Karabük'te terör örgütü DEAŞ operasyonu
    13. GÜNCELLEME - Tuzla'da amonyak gazı..
    14. Aksaray'da ‘Duman-7' operasyonu!
    15. İBB İndirimli kartların kapsamı..
    16. Konya’da otomobille hafif ticari araç..
    17. "İçinde bir takımın olmadığı birlik..
    18. 12 Eylül’de muhtarlık yapan Süleyman..
    19. GGC’DEN Malkoç’a rapor
    20. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu..
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı