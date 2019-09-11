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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:47
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.10319
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05223
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.4048
BHDBAHREYN DİNARI15.3194
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5726
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.2480
BRLBREZİLYA REALİ1.4149
CZKÇEK KORUNASI0.24556
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00041
PHPFİLİPİN PESOSU0.11077
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.39322
KRWGÜNEY KORE WONU0.00484
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9501
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08056
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.85928
HKDHONG KONG DOLARI0.73679
IQDIRAK DİNARI0.00484
ISKİZLANDA KRONU0.04580
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01494
HUFMACAR FORİNTİ0.01912
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10311
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3821
MXNMEKSİKA PESOSU0.29577
EGPMISIR LİRASI0.35190
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00061
PENPERU YENİ SOLU1.7276
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4660
RSDSIRP DİNARI0.05404
SGDSİNGAPUR DOLARI4.1865
SYPSURİYE LİRASI0.01121
THBTAYLAND BAHTI0.18886
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6527
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.23161
JODÜRDÜN DİNARI8.1471
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6300
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.7058

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:47
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