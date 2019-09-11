TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları11 Eylül 2019 Çarşamba 15:47
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10319
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05223
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.4048
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.3194
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5726
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.2480
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4149
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24556
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00041
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11077
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39322
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00484
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9501
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08056
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.85928
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.73679
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00484
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04580
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01494
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01912
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10311
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3821
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29577
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.35190
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00061
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7276
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4660
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05404
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.1865
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01121
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18886
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6527
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.23161
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.1471
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6300
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.7058
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