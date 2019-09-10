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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

10 Eylül 2019 Salı 15:43
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.10286
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05228
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.3964
BHDBAHREYN DİNARI15.2813
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5687
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.2363
BRLBREZİLYA REALİ1.4057
CZKÇEK KORUNASI0.24584
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00041
PHPFİLİPİN PESOSU0.11073
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.39240
KRWGÜNEY KORE WONU0.00483
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9401
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08012
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.86021
HKDHONG KONG DOLARI0.73487
IQDIRAK DİNARI0.00483
ISKİZLANDA KRONU0.04585
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01493
HUFMACAR FORİNTİ0.01918
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10337
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3813
MXNMEKSİKA PESOSU0.29462
EGPMISIR LİRASI0.35112
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00061
PENPERU YENİ SOLU1.7202
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4673
RSDSIRP DİNARI0.05411
SGDSİNGAPUR DOLARI4.1762
SYPSURİYE LİRASI0.01118
THBTAYLAND BAHTI0.18821
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6486
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.23032
JODÜRDÜN DİNARI8.1269
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6281
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.7000

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:43
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