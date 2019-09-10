TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları10 Eylül 2019 Salı 15:43
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10286
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05228
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.3964
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.2813
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5687
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.2363
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4057
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24584
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00041
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11073
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39240
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00483
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9401
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08012
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.86021
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.73487
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00483
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04585
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01493
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01918
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10337
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3813
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29462
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.35112
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00061
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7202
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4673
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05411
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.1762
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01118
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18821
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6486
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.23032
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.1269
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6281
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.7000
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