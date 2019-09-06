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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

06 Eylül 2019 Cuma 15:48
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.10172
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05157
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.3589
BHDBAHREYN DİNARI15.1126
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5513
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.2113
BRLBREZİLYA REALİ1.3872
CZKÇEK KORUNASI0.24309
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00040
PHPFİLİPİN PESOSU0.10979
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.38594
KRWGÜNEY KORE WONU0.00478
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9264
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07946
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.84846
HKDHONG KONG DOLARI0.72685
IQDIRAK DİNARI0.00478
ISKİZLANDA KRONU0.04509
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01469
HUFMACAR FORİNTİ0.01903
MKDMAKEDONYA DİNARI0.10209
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3631
MXNMEKSİKA PESOSU0.28988
EGPMISIR LİRASI0.34577
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00061
PENPERU YENİ SOLU1.6939
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4474
RSDSIRP DİNARI0.05347
SGDSİNGAPUR DOLARI4.1252
SYPSURİYE LİRASI0.01106
THBTAYLAND BAHTI0.18583
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6304
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.22757
JODÜRDÜN DİNARI8.0536
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6202
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6512

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:48
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