TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları06 Eylül 2019 Cuma 15:48
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10172
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05157
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.3589
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.1126
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5513
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.2113
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3872
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24309
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00040
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10979
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.38594
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00478
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9264
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07946
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.84846
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.72685
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00478
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04509
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01469
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01903
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.10209
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3631
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.28988
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.34577
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00061
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6939
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4474
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05347
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.1252
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01106
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18583
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6304
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.22757
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.0536
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6202
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.6512
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