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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:40
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.10155
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05123
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.3426
BHDBAHREYN DİNARI15.0404
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5438
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.1822
BRLBREZİLYA REALİ1.3609
CZKÇEK KORUNASI0.24181
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00040
PHPFİLİPİN PESOSU0.10924
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.38161
KRWGÜNEY KORE WONU0.00471
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9158
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07867
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.84342
HKDHONG KONG DOLARI0.72324
IQDIRAK DİNARI0.00475
ISKİZLANDA KRONU0.04484
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01459
HUFMACAR FORİNTİ0.01899
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10373
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3484
MXNMEKSİKA PESOSU0.28623
EGPMISIR LİRASI0.34316
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00060
PENPERU YENİ SOLU1.6656
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4392
RSDSIRP DİNARI0.05312
SGDSİNGAPUR DOLARI4.0909
SYPSURİYE LİRASI0.01100
THBTAYLAND BAHTI0.18522
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6225
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.22438
JODÜRDÜN DİNARI7.9981
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6087
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6029

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:40
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