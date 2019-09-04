TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları04 Eylül 2019 Çarşamba 15:40
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10155
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05123
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.3426
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.0404
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5438
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.1822
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3609
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24181
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00040
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10924
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.38161
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00471
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9158
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07867
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.84342
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.72324
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00475
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04484
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01459
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01899
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10373
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3484
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.28623
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.34316
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00060
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6656
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4392
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05312
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.0909
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01100
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18522
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6225
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.22438
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.9981
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6087
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.6029
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