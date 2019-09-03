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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

03 Eylül 2019 Salı 15:36
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.09919
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05179
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.4057
BHDBAHREYN DİNARI15.3243
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5730
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.2291
BRLBREZİLYA REALİ1.3803
CZKÇEK KORUNASI0.24411
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00041
PHPFİLİPİN PESOSU0.11050
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.38165
KRWGÜNEY KORE WONU0.00475
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9520
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07980
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.85315
HKDHONG KONG DOLARI0.73659
IQDIRAK DİNARI0.00484
ISKİZLANDA KRONU0.04517
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01487
HUFMACAR FORİNTİ0.01911
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10569
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3683
MXNMEKSİKA PESOSU0.28776
EGPMISIR LİRASI0.34924
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00062
PENPERU YENİ SOLU1.6966
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4471
RSDSIRP DİNARI0.05372
SGDSİNGAPUR DOLARI4.1470
SYPSURİYE LİRASI0.01121
THBTAYLAND BAHTI0.18842
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6532
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.22885
JODÜRDÜN DİNARI8.1492
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6283
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6348

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:36
  1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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