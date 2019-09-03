TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları03 Eylül 2019 Salı 15:36
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09919
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05179
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.4057
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.3243
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5730
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.2291
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3803
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24411
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00041
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11050
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.38165
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00475
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9520
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07980
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.85315
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.73659
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00484
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04517
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01487
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01911
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10569
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3683
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.28776
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.34924
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00062
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6966
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4471
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05372
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.1470
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01121
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18842
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6532
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.22885
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.1492
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6283
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.6348
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