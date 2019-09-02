0553 313 94 23

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:40
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.09764
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05223
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.4245
BHDBAHREYN DİNARI15.4090
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5817
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.2528
BRLBREZİLYA REALİ1.4015
CZKÇEK KORUNASI0.24586
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00041
PHPFİLİPİN PESOSU0.11140
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.38150
KRWGÜNEY KORE WONU0.00479
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9627
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08078
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.86060
HKDHONG KONG DOLARI0.74078
IQDIRAK DİNARI0.00487
ISKİZLANDA KRONU0.04601
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01496
HUFMACAR FORİNTİ0.01923
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10628
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3814
MXNMEKSİKA PESOSU0.28882
EGPMISIR LİRASI0.35104
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00062
PENPERU YENİ SOLU1.7120
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4584
RSDSIRP DİNARI0.05416
SGDSİNGAPUR DOLARI4.1780
SYPSURİYE LİRASI0.01127
THBTAYLAND BAHTI0.18964
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6623
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.22951
JODÜRDÜN DİNARI8.1942
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6429
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6647

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:40
  1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti MYK toplandı
    1. AK Parti MYK toplandı
    2. Validen açıklama geldi: Bu sözlerle..
    3. Beef Wellington nedir? Beef Wellington..
    4. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK)..
    5. Kaliforniya kıyılarında gemi yangını:..
    6. AÖF kayıt yenileme süresi ne zaman..
    7. AÖF kayıt yenileme süresi ne zaman..
    8. Avrupa şampiyonu Alaçatı’da belli..
    9. Atlı Okçuluk Zafer kupası yapıldı
    10. Antalya’da "kadına şiddete hayır"..
    11. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya’da
    12. Arap Parlamentosundan Honduras ve..
    13. AK Parti MYK toplandı
    14. Demirtaş'ın yargılandığı dava
    15. Opr. Dr. Çil: “Kasık fıtığının tek..
    16. Ticaret sicil işlemleri el kitabı..
    17. Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’ın..
    18. Pence'den ABD'ye Rusya uyarısı: Uyanık..
    19. Zabıta Teşkilatı 193 yaşında
    20. Avrupalı gençler, Kartal ile ilgili..
    21. Kalabalık artıyor! İBB önünde protesto
    22. Adli yıl düzenlenen törenle başladı
    23. Gençlerden örnek davranış
    24. Hasanefendi’de hummalı çalışma
    25. Osmanlı kaftanlarına uyuşturucu..
    26. Destici "emniyet kemeri farkındalığı"..
    27. Diyarbakır takımları ilk haftada karşı..
    28. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK)..
    29. Futbolda yılın en iyileri için adaylar..
    30. "Demir eksikliğive kansızlık saç..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak