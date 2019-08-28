TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:48
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10314
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05276
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.4215
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.3964
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5803
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.2845
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4067
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24896
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00041
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11082
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.37765
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00478
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9757
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08087
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.86922
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.73978
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00486
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04666
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01497
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01950
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10619
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3778
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29055
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.35015
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00062
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7100
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4664
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05464
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.1802
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01126
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18960
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6608
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.23025
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.1870
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6453
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.6874
YORUM YAZ