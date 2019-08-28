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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:48
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.10314
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05276
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.4215
BHDBAHREYN DİNARI15.3964
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5803
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.2845
BRLBREZİLYA REALİ1.4067
CZKÇEK KORUNASI0.24896
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00041
PHPFİLİPİN PESOSU0.11082
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.37765
KRWGÜNEY KORE WONU0.00478
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9757
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08087
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.86922
HKDHONG KONG DOLARI0.73978
IQDIRAK DİNARI0.00486
ISKİZLANDA KRONU0.04666
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01497
HUFMACAR FORİNTİ0.01950
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10619
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3778
MXNMEKSİKA PESOSU0.29055
EGPMISIR LİRASI0.35015
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00062
PENPERU YENİ SOLU1.7100
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4664
RSDSIRP DİNARI0.05464
SGDSİNGAPUR DOLARI4.1802
SYPSURİYE LİRASI0.01126
THBTAYLAND BAHTI0.18960
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6608
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.23025
JODÜRDÜN DİNARI8.1870
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6453
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6874

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:48
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