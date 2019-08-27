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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

27 Ağustos 2019 Salı 15:38
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.10543
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05325
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.4370
BHDBAHREYN DİNARI15.4669
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5875
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.3096
BRLBREZİLYA REALİ1.4034
CZKÇEK KORUNASI0.25078
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00041
PHPFİLİPİN PESOSU0.11141
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.38080
KRWGÜNEY KORE WONU0.00481
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9833
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08156
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.87500
HKDHONG KONG DOLARI0.74328
IQDIRAK DİNARI0.00489
ISKİZLANDA KRONU0.04667
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01501
HUFMACAR FORİNTİ0.01968
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10667
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3870
MXNMEKSİKA PESOSU0.29180
EGPMISIR LİRASI0.35232
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00062
PENPERU YENİ SOLU1.7239
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4806
RSDSIRP DİNARI0.05496
SGDSİNGAPUR DOLARI4.2004
SYPSURİYE LİRASI0.01132
THBTAYLAND BAHTI0.19077
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6684
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.23192
JODÜRDÜN DİNARI8.2242
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6564
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.7161

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 15:38
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