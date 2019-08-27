TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları27 Ağustos 2019 Salı 15:38
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10543
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05325
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.4370
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.4669
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5875
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.3096
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4034
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.25078
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00041
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11141
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.38080
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00481
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9833
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08156
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.87500
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.74328
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00489
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04667
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01501
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01968
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10667
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3870
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29180
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.35232
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00062
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7239
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4806
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05496
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.2004
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01132
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.19077
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6684
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.23192
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.2242
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6564
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.7161
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