TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:43
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10528
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05324
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.4236
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.4038
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5812
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.2860
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4093
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.25024
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00041
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11070
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.38061
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00479
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9722
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08064
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.87313
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.74042
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00487
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04669
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01500
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01961
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10625
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3819
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29172
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.35180
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00062
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7207
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4797
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05479
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.1837
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01127
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18987
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6618
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.23140
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.1919
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6514
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.7058
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