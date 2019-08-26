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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:43
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.10528
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05324
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.4236
BHDBAHREYN DİNARI15.4038
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5812
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.2860
BRLBREZİLYA REALİ1.4093
CZKÇEK KORUNASI0.25024
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00041
PHPFİLİPİN PESOSU0.11070
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.38061
KRWGÜNEY KORE WONU0.00479
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9722
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08064
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.87313
HKDHONG KONG DOLARI0.74042
IQDIRAK DİNARI0.00487
ISKİZLANDA KRONU0.04669
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01500
HUFMACAR FORİNTİ0.01961
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10625
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3819
MXNMEKSİKA PESOSU0.29172
EGPMISIR LİRASI0.35180
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00062
PENPERU YENİ SOLU1.7207
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4797
RSDSIRP DİNARI0.05479
SGDSİNGAPUR DOLARI4.1837
SYPSURİYE LİRASI0.01127
THBTAYLAND BAHTI0.18987
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6618
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.23140
JODÜRDÜN DİNARI8.1919
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6514
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.7058

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:43
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