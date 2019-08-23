TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları23 Ağustos 2019 Cuma 15:40
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10363
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05257
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.3956
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.2748
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5676
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.2558
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4150
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24722
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00041
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10999
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.37890
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00476
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9723
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08033
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.86121
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.73435
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00483
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04611
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01491
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01938
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10535
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3740
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29037
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.34755
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00061
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7065
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4628
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05400
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.1505
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01118
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18744
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6478
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.22926
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.1227
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6375
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.6716
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