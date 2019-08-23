0553 313 94 23

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

23 Ağustos 2019 Cuma 15:40
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.10363
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05257
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.3956
BHDBAHREYN DİNARI15.2748
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5676
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.2558
BRLBREZİLYA REALİ1.4150
CZKÇEK KORUNASI0.24722
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00041
PHPFİLİPİN PESOSU0.10999
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.37890
KRWGÜNEY KORE WONU0.00476
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9723
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08033
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.86121
HKDHONG KONG DOLARI0.73435
IQDIRAK DİNARI0.00483
ISKİZLANDA KRONU0.04611
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01491
HUFMACAR FORİNTİ0.01938
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10535
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3740
MXNMEKSİKA PESOSU0.29037
EGPMISIR LİRASI0.34755
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00061
PENPERU YENİ SOLU1.7065
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4628
RSDSIRP DİNARI0.05400
SGDSİNGAPUR DOLARI4.1505
SYPSURİYE LİRASI0.01118
THBTAYLAND BAHTI0.18744
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6478
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.22926
JODÜRDÜN DİNARI8.1227
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6375
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6716

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:40
  1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP'den partililere flaş talimat!
    1. MHP'den partililere flaş talimat!
    2. Polonya'daki şimşek fırtınası
    3. Adalet Bakanı Gül, "Vahşice katledilen..
    4. ABEL’den İTSO’ya özel indirim
    5. Adalet Bakanı Gül'den "Emine Bulut..
    6. Oppo'dan yeni "Reno2" serisi
    7. Kıbrıs Gazisi’nin evi alev alev yandı
    8. Edremit körfez ilçelerinde 96 düzensiz..
    9. Malatya Barosundan kadın cinayetlerine..
    10. Ankara'daki Afrikalı büyükelçiler bir..
    11. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    12. Bakan Gül'den Emine Bulut açıklaması!
    13. Gelenek karakolluk oldu
    14. Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
    15. Büyükşehir Konservatuvarına korist..
    16. TCMB döviz kurları
    17. Yakutiye Belediyesi hasta yaşlı kadına..
    18. Antalya’da 4. kat balkonundan düşen..
    19. Hülya Hökenek canlı yayında 'Ölmek..
    20. Küstah ifadeler! PKK destekçileri..
    21. Osmangazi’de trafik düzenlemesi
    22. Aniden gelen sel bir ilçeyi yuttu
    23. Yazlık sinema “Hababam Sınıfı” ile..
    24. Kop Millet Kıraathanesi Açıldı
    25. Silahlı kavgada yaralanan şahıs..
    26. Köylü kendi üretip kendi satıyor
    27. Erciyes Üniversitesi güz dönemi ek..
    28. Azerbaycan’ın büyük şairine..
    29. Hakkari’de ambalajlı su satışı yapan..
    30. Ali Koç'tan iki yıldız için flaş karar!
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar