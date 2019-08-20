TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları20 Ağustos 2019 Salı 15:40
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10412
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05217
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.3656
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.1446
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5545
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.2294
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4012
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24519
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00040
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10914
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.37158
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00473
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9487
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07959
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.85678
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.72803
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00479
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04581
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01476
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01932
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10445
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3648
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.28797
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.34334
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00062
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6860
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4515
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05372
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.1196
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01108
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18553
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6337
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.22711
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.0544
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6208
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.6594
YORUM YAZ