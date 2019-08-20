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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

20 Ağustos 2019 Salı 15:40
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.10412
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05217
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.3656
BHDBAHREYN DİNARI15.1446
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5545
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.2294
BRLBREZİLYA REALİ1.4012
CZKÇEK KORUNASI0.24519
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00040
PHPFİLİPİN PESOSU0.10914
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.37158
KRWGÜNEY KORE WONU0.00473
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9487
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07959
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.85678
HKDHONG KONG DOLARI0.72803
IQDIRAK DİNARI0.00479
ISKİZLANDA KRONU0.04581
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01476
HUFMACAR FORİNTİ0.01932
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10445
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3648
MXNMEKSİKA PESOSU0.28797
EGPMISIR LİRASI0.34334
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00062
PENPERU YENİ SOLU1.6860
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4515
RSDSIRP DİNARI0.05372
SGDSİNGAPUR DOLARI4.1196
SYPSURİYE LİRASI0.01108
THBTAYLAND BAHTI0.18553
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6337
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.22711
JODÜRDÜN DİNARI8.0544
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6208
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6594

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:40
  1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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