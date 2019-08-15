TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları15 Ağustos 2019 Perşembe 15:38
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09253
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05137
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.2870
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.7915
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5182
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.1632
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3764
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24020
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00039
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10583
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.36500
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00459
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9163
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07819
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.84158
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.71110
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00467
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04509
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01439
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01906
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10201
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3298
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.28432
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.33588
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00063
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6418
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4178
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05280
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.0150
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01082
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18079
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5955
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.22153
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.8652
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.5852
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.5901
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