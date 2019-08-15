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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:38
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.09253
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05137
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.2870
BHDBAHREYN DİNARI14.7915
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5182
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.1632
BRLBREZİLYA REALİ1.3764
CZKÇEK KORUNASI0.24020
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00039
PHPFİLİPİN PESOSU0.10583
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.36500
KRWGÜNEY KORE WONU0.00459
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9163
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07819
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.84158
HKDHONG KONG DOLARI0.71110
IQDIRAK DİNARI0.00467
ISKİZLANDA KRONU0.04509
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01439
HUFMACAR FORİNTİ0.01906
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10201
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3298
MXNMEKSİKA PESOSU0.28432
EGPMISIR LİRASI0.33588
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00063
PENPERU YENİ SOLU1.6418
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4178
RSDSIRP DİNARI0.05280
SGDSİNGAPUR DOLARI4.0150
SYPSURİYE LİRASI0.01082
THBTAYLAND BAHTI0.18079
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5955
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.22153
JODÜRDÜN DİNARI7.8652
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.5852
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.5901

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:38
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