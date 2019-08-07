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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:54
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.12132
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05073
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.2365
BHDBAHREYN DİNARI14.5642
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4948
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.1195
BRLBREZİLYA REALİ1.3875
CZKÇEK KORUNASI0.23912
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00039
PHPFİLİPİN PESOSU0.10507
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.36954
KRWGÜNEY KORE WONU0.00452
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.8804
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07746
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.83290
HKDHONG KONG DOLARI0.70032
IQDIRAK DİNARI0.00460
ISKİZLANDA KRONU0.04504
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01417
HUFMACAR FORİNTİ0.01890
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10002
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3108
MXNMEKSİKA PESOSU0.28100
EGPMISIR LİRASI0.33197
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00063
PENPERU YENİ SOLU1.6267
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4240
RSDSIRP DİNARI0.05226
SGDSİNGAPUR DOLARI3.9713
SYPSURİYE LİRASI0.01066
THBTAYLAND BAHTI0.17836
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5710
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.21697
JODÜRDÜN DİNARI7.7444
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.5771
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.5322

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:54
  1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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