TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:54
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.12132
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05073
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.2365
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.5642
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4948
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.1195
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3875
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.23912
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00039
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10507
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.36954
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00452
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.8804
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07746
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.83290
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.70032
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00460
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04504
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01417
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01890
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10002
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3108
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.28100
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.33197
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00063
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6267
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4240
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05226
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3.9713
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01066
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.17836
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5710
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.21697
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.7444
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.5771
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.5322
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