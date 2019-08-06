TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları06 Ağustos 2019 Salı 15:40
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.12197
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05131
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.2635
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.6867
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5073
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.1475
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3928
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24068
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00039
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10621
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.37461
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00456
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.8928
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07821
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.83867
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.70646
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00464
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04537
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01429
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01902
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10128
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3209
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.28324
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.33433
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00064
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6349
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4361
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05264
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.0104
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01074
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18008
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5841
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.21673
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.8089
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.5844
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.6281
YORUM YAZ