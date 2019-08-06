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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

06 Ağustos 2019 Salı 15:40
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.12197
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05131
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.2635
BHDBAHREYN DİNARI14.6867
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5073
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.1475
BRLBREZİLYA REALİ1.3928
CZKÇEK KORUNASI0.24068
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00039
PHPFİLİPİN PESOSU0.10621
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.37461
KRWGÜNEY KORE WONU0.00456
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.8928
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07821
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.83867
HKDHONG KONG DOLARI0.70646
IQDIRAK DİNARI0.00464
ISKİZLANDA KRONU0.04537
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01429
HUFMACAR FORİNTİ0.01902
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10128
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3209
MXNMEKSİKA PESOSU0.28324
EGPMISIR LİRASI0.33433
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00064
PENPERU YENİ SOLU1.6349
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4361
RSDSIRP DİNARI0.05264
SGDSİNGAPUR DOLARI4.0104
SYPSURİYE LİRASI0.01074
THBTAYLAND BAHTI0.18008
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5841
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.21673
JODÜRDÜN DİNARI7.8089
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.5844
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6281

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 15:40
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