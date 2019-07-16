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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

16 Temmuz 2019 Salı 15:49
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13467
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05249
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.3645
BHDBAHREYN DİNARI15.1466
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5539
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.2709
BRLBREZİLYA REALİ1.5198
CZKÇEK KORUNASI0.25049
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00041
PHPFİLİPİN PESOSU0.11214
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.41175
KRWGÜNEY KORE WONU0.00484
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9992
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08308
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.86670
HKDHONG KONG DOLARI0.73013
IQDIRAK DİNARI0.00478
ISKİZLANDA KRONU0.04520
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01489
HUFMACAR FORİNTİ0.01966
MKDMAKEDONYA DİNARI0.10442
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3883
MXNMEKSİKA PESOSU0.30098
EGPMISIR LİRASI0.34392
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00067
PENPERU YENİ SOLU1.7368
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.5048
RSDSIRP DİNARI0.05442
SGDSİNGAPUR DOLARI4.2050
SYPSURİYE LİRASI0.01108
THBTAYLAND BAHTI0.18475
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6331
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.22002
JODÜRDÜN DİNARI8.0506
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6096
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.8380

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:49
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