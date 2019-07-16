TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları16 Temmuz 2019 Salı 15:49
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13467
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05249
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.3645
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.1466
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5539
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.2709
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.5198
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.25049
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00041
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11214
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.41175
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00484
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9992
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08308
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.86670
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.73013
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00478
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04520
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01489
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01966
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.10442
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3883
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30098
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.34392
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7368
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.5048
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05442
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.2050
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01108
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18475
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6331
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.22002
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.0506
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6096
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.8380
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