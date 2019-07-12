TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları12 Temmuz 2019 Cuma 15:36
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13660
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05254
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.3580
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.1102
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5509
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.2696
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.5174
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.25040
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00041
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11137
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.40796
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00483
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0024
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08301
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.86667
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.72820
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00477
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04515
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01485
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01967
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10423
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3851
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29844
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.34277
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7335
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.5013
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05446
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.1876
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01106
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18433
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6300
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.22068
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.0349
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6044
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.7975
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