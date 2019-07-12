0553 313 94 23

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

12 Temmuz 2019 Cuma 15:36
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13660
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05254
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.3580
BHDBAHREYN DİNARI15.1102
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5509
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.2696
BRLBREZİLYA REALİ1.5174
CZKÇEK KORUNASI0.25040
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00041
PHPFİLİPİN PESOSU0.11137
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.40796
KRWGÜNEY KORE WONU0.00483
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0024
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08301
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.86667
HKDHONG KONG DOLARI0.72820
IQDIRAK DİNARI0.00477
ISKİZLANDA KRONU0.04515
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01485
HUFMACAR FORİNTİ0.01967
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10423
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3851
MXNMEKSİKA PESOSU0.29844
EGPMISIR LİRASI0.34277
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00067
PENPERU YENİ SOLU1.7335
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.5013
RSDSIRP DİNARI0.05446
SGDSİNGAPUR DOLARI4.1876
SYPSURİYE LİRASI0.01106
THBTAYLAND BAHTI0.18433
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6300
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.22068
JODÜRDÜN DİNARI8.0349
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6044
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.7975


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:36
  1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devrekani’de Spor Tesisi için imzalar atıldı
    1. Devrekani’de Spor Tesisi için imzalar..
    2. Galatasaray aradığı kaleciyi buldu!
    3. Başkan Tutal’dan 15 Temmuz mesajı
    4. Valilikten motosiklet açıklaması
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe..
    6. Çin’den Tayvan’a silah satan Amerikan..
    7. Yetim koordinasyon merkezi yaz..
    8. Lisansüstü eğitimi için geldiği..
    9. Ankara Emniyeti'nin yeni binası..
    10. 100. Yılında Erzurum Kongresi Paneli,..
    11. Fahri Trafik Müfettişliği müracaatları..
    12. İngiltere Körfez’e yeni bir savaş..
    13. 12 saatlik bebeğe omuriliği ameliyatı
    14. Düzce Belediyesinde kurum müdürleri..
    15. Tayinci Paketi Modalife’da..
    16. Vali Tutulmaz, kazı çalışmaları süren..
    17. Eşek arısı sokması can aldı!
    18. Etimesgut İstasyon Caddesi’ndeki..
    19. Sakin Şehir Eğirdir’de yaz spor..
    20. Sandıklı’da kiralık elektrikli..
    21. Miguel Lopes, Kayserispor’da
    22. Ataşehir’de ’doğal pazar’ açıldı
    23. Başkan Dutlulu’dan Volkswagen’e davet
    24. Alanya’da bayat ekmekler sokak..
    25. Hatay’da feci trafik kazası: 3 ölü, 2..
    26. Güreş: 47. Uluslararası Yaşar Doğu..
    27. Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz anma..
    28. İstanbul merkezli 8 ilde kaçak sigara..
    29. Hatayspor, Soner Örnek ve Mehmet..
    30. Vatandaşlar 15 Temmuz’da meydanlara..
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?