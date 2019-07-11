TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları11 Temmuz 2019 Perşembe 15:55
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13554
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05241
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.3431
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.0440
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5441
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.2566
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.5109
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24979
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00040
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11072
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.40792
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00483
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9900
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08295
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.86498
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.72511
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00475
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04508
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01480
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01963
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10377
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3781
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29608
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.34089
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00066
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7255
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4983
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05436
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.1844
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01101
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18525
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6228
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.21957
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.9994
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.5971
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.7866
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