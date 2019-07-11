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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:55
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13554
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05241
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.3431
BHDBAHREYN DİNARI15.0440
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5441
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.2566
BRLBREZİLYA REALİ1.5109
CZKÇEK KORUNASI0.24979
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00040
PHPFİLİPİN PESOSU0.11072
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.40792
KRWGÜNEY KORE WONU0.00483
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9900
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08295
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.86498
HKDHONG KONG DOLARI0.72511
IQDIRAK DİNARI0.00475
ISKİZLANDA KRONU0.04508
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01480
HUFMACAR FORİNTİ0.01963
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10377
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3781
MXNMEKSİKA PESOSU0.29608
EGPMISIR LİRASI0.34089
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00066
PENPERU YENİ SOLU1.7255
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4983
RSDSIRP DİNARI0.05436
SGDSİNGAPUR DOLARI4.1844
SYPSURİYE LİRASI0.01101
THBTAYLAND BAHTI0.18525
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6228
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.21957
JODÜRDÜN DİNARI7.9994
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.5971
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.7866

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:55
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