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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:46
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13738
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05282
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.3854
BHDBAHREYN DİNARI15.2411
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5636
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.2898
BRLBREZİLYA REALİ1.5112
CZKÇEK KORUNASI0.25191
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00041
PHPFİLİPİN PESOSU0.11157
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.40493
KRWGÜNEY KORE WONU0.00486
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0117
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08373
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.87111
HKDHONG KONG DOLARI0.73485
IQDIRAK DİNARI0.00481
ISKİZLANDA KRONU0.04539
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01494
HUFMACAR FORİNTİ0.01976
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10448
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3878
MXNMEKSİKA PESOSU0.29962
EGPMISIR LİRASI0.34515
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00067
PENPERU YENİ SOLU1.7436
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.5072
RSDSIRP DİNARI0.05474
SGDSİNGAPUR DOLARI4.2182
SYPSURİYE LİRASI0.01115
THBTAYLAND BAHTI0.18632
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6433
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.22181
JODÜRDÜN DİNARI8.1006
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6068
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.7891

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:46
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