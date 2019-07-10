TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:46
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13738
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05282
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.3854
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.2411
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5636
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.2898
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.5112
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.25191
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00041
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11157
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.40493
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00486
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0117
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08373
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.87111
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.73485
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00481
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04539
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01494
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01976
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10448
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3878
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29962
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.34515
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7436
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.5072
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05474
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.2182
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01115
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18632
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6433
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.22181
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.1006
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6068
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.7891
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