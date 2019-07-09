TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları09 Temmuz 2019 Salı 15:40
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13676
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05251
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.3701
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.1722
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5565
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.2719
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.5022
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.25078
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00040
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11133
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.40318
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00483
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9647
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08339
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.86636
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.73199
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00479
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04514
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01487
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01967
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10397
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3802
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30211
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.34483
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7365
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.5023
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05444
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.2008
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01110
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18542
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6359
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.22311
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.0639
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6027
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.7814
YORUM YAZ