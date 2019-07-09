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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

09 Temmuz 2019 Salı 15:40
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13676
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05251
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.3701
BHDBAHREYN DİNARI15.1722
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5565
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.2719
BRLBREZİLYA REALİ1.5022
CZKÇEK KORUNASI0.25078
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00040
PHPFİLİPİN PESOSU0.11133
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.40318
KRWGÜNEY KORE WONU0.00483
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9647
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08339
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.86636
HKDHONG KONG DOLARI0.73199
IQDIRAK DİNARI0.00479
ISKİZLANDA KRONU0.04514
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01487
HUFMACAR FORİNTİ0.01967
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10397
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3802
MXNMEKSİKA PESOSU0.30211
EGPMISIR LİRASI0.34483
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00067
PENPERU YENİ SOLU1.7365
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.5023
RSDSIRP DİNARI0.05444
SGDSİNGAPUR DOLARI4.2008
SYPSURİYE LİRASI0.01110
THBTAYLAND BAHTI0.18542
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6359
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.22311
JODÜRDÜN DİNARI8.0639
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6027
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.7814


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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:40
  1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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