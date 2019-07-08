TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:51
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13702
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05265
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.3763
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.1931
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5594
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.2816
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4986
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.25189
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00041
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11157
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.40466
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00486
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0168
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08342
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.86899
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.73432
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00480
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04535
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01491
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01979
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.10432
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3834
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30188
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.34549
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7406
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.5112
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05463
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.2132
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01112
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18606
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6389
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.22407
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.0787
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6037
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.8047
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