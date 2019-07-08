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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:51
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13702
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05265
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.3763
BHDBAHREYN DİNARI15.1931
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5594
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.2816
BRLBREZİLYA REALİ1.4986
CZKÇEK KORUNASI0.25189
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00041
PHPFİLİPİN PESOSU0.11157
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.40466
KRWGÜNEY KORE WONU0.00486
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0168
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08342
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.86899
HKDHONG KONG DOLARI0.73432
IQDIRAK DİNARI0.00480
ISKİZLANDA KRONU0.04535
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01491
HUFMACAR FORİNTİ0.01979
MKDMAKEDONYA DİNARI0.10432
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3834
MXNMEKSİKA PESOSU0.30188
EGPMISIR LİRASI0.34549
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00067
PENPERU YENİ SOLU1.7406
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.5112
RSDSIRP DİNARI0.05463
SGDSİNGAPUR DOLARI4.2132
SYPSURİYE LİRASI0.01112
THBTAYLAND BAHTI0.18606
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6389
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.22407
JODÜRDÜN DİNARI8.0787
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6037
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.8047


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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:51
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