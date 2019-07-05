TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları05 Temmuz 2019 Cuma 15:38
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13427
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05177
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.3043
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.8695
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5261
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.2181
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4743
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24774
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00040
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10949
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39729
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00479
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0035
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08190
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.85285
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.71927
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00470
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04454
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01459
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01951
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10243
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3555
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29508
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.33709
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00065
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7034
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4864
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05361
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.1305
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01088
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18281
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6039
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.21872
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.9065
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.5734
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.7340
YORUM YAZ