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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

05 Temmuz 2019 Cuma 15:38
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz Cinsi
ARSARJANTİN PESOSU0.13427
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05177
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.3043
BHDBAHREYN DİNARI14.8695
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5261
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.2181
BRLBREZİLYA REALİ1.4743
CZKÇEK KORUNASI0.24774
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00040
PHPFİLİPİN PESOSU0.10949
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.39729
KRWGÜNEY KORE WONU0.00479
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0035
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08190
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.85285
HKDHONG KONG DOLARI0.71927
IQDIRAK DİNARI0.00470
ISKİZLANDA KRONU0.04454
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01459
HUFMACAR FORİNTİ0.01951
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10243
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3555
MXNMEKSİKA PESOSU0.29508
EGPMISIR LİRASI0.33709
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00065
PENPERU YENİ SOLU1.7034
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4864
RSDSIRP DİNARI0.05361
SGDSİNGAPUR DOLARI4.1305
SYPSURİYE LİRASI0.01088
THBTAYLAND BAHTI0.18281
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6039
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.21872
JODÜRDÜN DİNARI7.9065
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.5734
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.7340


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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:38
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