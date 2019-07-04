TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları04 Temmuz 2019 Perşembe 15:55
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13318
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05177
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.3000
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.8493
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5241
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.2167
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4620
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24844
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00040
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10952
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.40028
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00479
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9994
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08169
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.85393
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.71892
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00469
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04459
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01462
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01957
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10329
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3546
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29491
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.33690
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00065
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6993
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4890
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05368
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.1280
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01086
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18269
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6018
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.21685
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.8962
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.5702
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.7420
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