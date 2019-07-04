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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:55
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13318
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05177
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.3000
BHDBAHREYN DİNARI14.8493
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5241
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.2167
BRLBREZİLYA REALİ1.4620
CZKÇEK KORUNASI0.24844
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00040
PHPFİLİPİN PESOSU0.10952
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.40028
KRWGÜNEY KORE WONU0.00479
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9994
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08169
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.85393
HKDHONG KONG DOLARI0.71892
IQDIRAK DİNARI0.00469
ISKİZLANDA KRONU0.04459
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01462
HUFMACAR FORİNTİ0.01957
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10329
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3546
MXNMEKSİKA PESOSU0.29491
EGPMISIR LİRASI0.33690
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00065
PENPERU YENİ SOLU1.6993
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4890
RSDSIRP DİNARI0.05368
SGDSİNGAPUR DOLARI4.1280
SYPSURİYE LİRASI0.01086
THBTAYLAND BAHTI0.18269
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6018
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.21685
JODÜRDÜN DİNARI7.8962
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.5702
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.7420

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:55
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