TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları02 Temmuz 2019 Salı 15:41
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13395
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05243
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.3434
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.0518
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5442
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.2605
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4767
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.25174
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00040
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11090
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.40128
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00486
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0149
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08226
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.86648
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.72682
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00475
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04522
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01483
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01983
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10465
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3706
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29728
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.34148
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00066
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7235
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.5091
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05440
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.1839
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01101
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18503
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6229
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.21663
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.0001
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.5861
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.7793
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