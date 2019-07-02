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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

02 Temmuz 2019 Salı 15:41
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13395
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05243
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.3434
BHDBAHREYN DİNARI15.0518
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5442
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.2605
BRLBREZİLYA REALİ1.4767
CZKÇEK KORUNASI0.25174
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00040
PHPFİLİPİN PESOSU0.11090
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.40128
KRWGÜNEY KORE WONU0.00486
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0149
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08226
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.86648
HKDHONG KONG DOLARI0.72682
IQDIRAK DİNARI0.00475
ISKİZLANDA KRONU0.04522
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01483
HUFMACAR FORİNTİ0.01983
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10465
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3706
MXNMEKSİKA PESOSU0.29728
EGPMISIR LİRASI0.34148
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00066
PENPERU YENİ SOLU1.7235
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.5091
RSDSIRP DİNARI0.05440
SGDSİNGAPUR DOLARI4.1839
SYPSURİYE LİRASI0.01101
THBTAYLAND BAHTI0.18503
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6229
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.21663
JODÜRDÜN DİNARI8.0001
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.5861
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.7793

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:41
  1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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