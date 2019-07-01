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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:37
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13381
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05268
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.3506
BHDBAHREYN DİNARI15.0842
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5475
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.2761
BRLBREZİLYA REALİ1.4813
CZKÇEK KORUNASI0.25321
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00040
PHPFİLİPİN PESOSU0.11130
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.40254
KRWGÜNEY KORE WONU0.00489
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0229
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08245
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.87215
HKDHONG KONG DOLARI0.72781
IQDIRAK DİNARI0.00476
ISKİZLANDA KRONU0.04552
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01490
HUFMACAR FORİNTİ0.01998
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10493
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3739
MXNMEKSİKA PESOSU0.29693
EGPMISIR LİRASI0.33977
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00067
PENPERU YENİ SOLU1.7256
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.5203
RSDSIRP DİNARI0.05475
SGDSİNGAPUR DOLARI4.1997
SYPSURİYE LİRASI0.01103
THBTAYLAND BAHTI0.18543
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6264
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.21710
JODÜRDÜN DİNARI8.0174
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.5917
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.8079


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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:37
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