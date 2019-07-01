TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:37
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13381
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05268
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.3506
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.0842
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5475
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.2761
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4813
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.25321
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00040
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11130
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.40254
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00489
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0229
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08245
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.87215
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.72781
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00476
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04552
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01490
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01998
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10493
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3739
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29693
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.33977
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7256
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.5203
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05475
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.1997
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01103
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18543
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6264
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.21710
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.0174
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.5917
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.8079
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