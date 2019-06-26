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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:47
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13609
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05370
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.4001
BHDBAHREYN DİNARI15.3000
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5704
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.3244
BRLBREZİLYA REALİ1.4995
CZKÇEK KORUNASI0.25710
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00041
PHPFİLİPİN PESOSU0.11208
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.40272
KRWGÜNEY KORE WONU0.00499
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0311
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08341
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.88594
HKDHONG KONG DOLARI0.73875
IQDIRAK DİNARI0.00483
ISKİZLANDA KRONU0.04631
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01519
HUFMACAR FORİNTİ0.02026
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10651
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3908
MXNMEKSİKA PESOSU0.30054
EGPMISIR LİRASI0.34507
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00067
PENPERU YENİ SOLU1.7458
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.5372
RSDSIRP DİNARI0.05561
SGDSİNGAPUR DOLARI4.2589
SYPSURİYE LİRASI0.01119
THBTAYLAND BAHTI0.18743
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6504
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.22035
JODÜRDÜN DİNARI8.1357
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6065
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.8540

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:47
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