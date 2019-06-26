TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları26 Haziran 2019 Çarşamba 15:47
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13609
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05370
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.4001
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.3000
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5704
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.3244
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4995
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.25710
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00041
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11208
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.40272
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00499
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0311
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08341
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.88594
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.73875
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00483
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04631
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01519
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02026
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10651
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3908
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30054
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.34507
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7458
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.5372
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05561
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.2589
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01119
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18743
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6504
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.22035
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.1357
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6065
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.8540
YORUM YAZ