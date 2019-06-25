TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları25 Haziran 2019 Salı 15:35
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13658
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05406
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.4162
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.3794
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5778
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.3439
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.5151
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.25813
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00041
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11278
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.40515
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00502
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0515
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08355
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.89157
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.74232
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00486
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04662
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01530
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02037
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10721
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3980
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30126
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.34657
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00068
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7554
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.5508
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05597
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.2816
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01125
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18869
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6582
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.22120
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.1743
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6083
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.8477
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