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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

25 Haziran 2019 Salı 15:35
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13658
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05406
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.4162
BHDBAHREYN DİNARI15.3794
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5778
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.3439
BRLBREZİLYA REALİ1.5151
CZKÇEK KORUNASI0.25813
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00041
PHPFİLİPİN PESOSU0.11278
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.40515
KRWGÜNEY KORE WONU0.00502
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0515
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08355
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.89157
HKDHONG KONG DOLARI0.74232
IQDIRAK DİNARI0.00486
ISKİZLANDA KRONU0.04662
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01530
HUFMACAR FORİNTİ0.02037
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10721
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3980
MXNMEKSİKA PESOSU0.30126
EGPMISIR LİRASI0.34657
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00068
PENPERU YENİ SOLU1.7554
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.5508
RSDSIRP DİNARI0.05597
SGDSİNGAPUR DOLARI4.2816
SYPSURİYE LİRASI0.01125
THBTAYLAND BAHTI0.18869
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6582
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.22120
JODÜRDÜN DİNARI8.1743
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6083
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.8477

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 15:35
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